GROSSETO – Almeno per un giorno la perturbazione che ha interessato recentemente la provincia di Grosseto pare essere stata spazzata via dal sole.

Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata di domenica 8 marzo in provncia di Grosseto, con temperature in leggero calo: nel capoluogo la temperatura minima dovrebbe scendere di un grado, passando da 5 a 4.

Già nella giornata di lunedì 9 marzo, comunque, la situazione è destinata a un nuovo cambiamento: nuove precipitazioni, brevi ma forse intense, sono attese sulla Maremma.

