Coronavirus: sono tre i casi di contagio. Due in ospedale, uno in isolamento domiciliare

GROSSETO – Restano tre per il momento i pazienti risultati positivi al tampone per il coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di una coppia di coniugi, lui 74 anni, lei 70, ricoverati da giorni in ospedale, nel reparto di malattie infettive del Misericordia, e un giovani di 29 anni. Nessuno dei due si trova in terapia intensiva.

La notizia della positività del ragazzo è arrivata ieri sera. È un grossetano che risiede abitualmente a Milano. L’uomo si trova in questi giorni a Grosseto, dove risiede la famiglia. Il ragazzo si trova in isolamento domiciliare.

La situazione in Toscana – Ad oggi sono, complessivamente, 114 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus in Toscana.

Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 27 Firenze, 6 Pistoia, 3 Prato (totale Asl centro: 36); 15 Lucca, 16 Massa Carrara, 11 Pisa, 6 Livorno (totale Asl nord ovest: 48); 3 Grosseto, 19 Siena, 8 Arezzo (totale sud est: 29).