Coronavirus, riunione in Comune. Ecco tutte le nuove disposizioni e raccomandazioni

ORBETELLO – Stamani si è riunito il C.O.C. Centro operativo comunale di Orbetello «al fine di analizzare il contenuto del nuovo DPCM (decreto del presidente del Consiglio dei ministri ) 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale» afferma il sindaco Andrea Casamenti.

«L’art. 2 del medesimo decreto comporta limitazioni e restrizioni in tutto il territorio nazionale, in particolare si riportano per esteso le seguenti disposizioni:

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori».

«A partire da domani la Polizia Municipale provvederà a distribuire a tutti gli esercenti del comune il nuovo decreto. Entro domani 9 marzo saranno comunicate precise disposizioni per quanto riguarda il ricevimento al pubblico degli uffici comunali che sarà comunque ridotto al minimo indispensabile e razionalizzato quanto più possibile in linea con le disposizioni nazionali. Invitiamo tutti coloro che giungeranno sul territorio comunale di Orbetello dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, a prendere preliminarmente contatti con il dipartimento di prevenzione dell’Azienda Ausl sud est per comunicare il proprio arrivo, la residenza di partenza e lo stato di salute. L’Ausl provvederà a dare le dovute e necessarie informazioni per eventuali profilassi ed isolamenti fiduciari. Si invita anche la popolazione a tenere un comportamento consono alla gravità della situazione ed in osservanza delle misure ed informazioni dettate dall’art. 3 del DPCM 8 marzo 2020, limitando spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari» conclude Andrea Casamenti.