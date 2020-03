Coronavirus, Limatola: «Limitate gli spostamenti. Ecco tutti i numeri degli uffici comunali»

ROCCASTRADA – Questa mattina il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola ha riunito la Giunta comunale ed il comitato di coordinamento dei capi ufficio in seduta straordinaria, per mettere in campo le prime azioni finalizzate al rispetto delle misure di cautela imposte dal nuovo decreto emesso in data odierna dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardante l’emergenza sanitaria legata alla prevenzione della diffusione del Coronavirus.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel Decreto, la cui misura generale e più cautelativa è quella di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono state disposte importanti misure per garantire la erogazione dei servizi senza doversi necessariamente recare allo sportello.

“Abbiamo deciso di mettere in campo – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – alcune semplici iniziative che favoriscano la possibilità di poter interagire con gli uffici, senza necessariamente doversi recare allo sportello, cercando di limitare per quanto possibile, gli spostamenti da parte dei cittadini. Diffondiamo quindi una serie di recapiti telefonici diretti, ai quali sarà possibile rivolgere richieste e segnalazioni, che verranno prese in carico e, laddove possibile, potranno anche garantire l’avvio o la risoluzione delle pratiche richieste dal cittadino. Chiediamo quindi ai cittadini di recarsi agli uffici comunali solo per le pratiche urgenti e non rimandabili – prosegue ancora Limatola – così da evitare assembramenti di persone; è consigliato vivamente comunque rivolgersi agli stessi numeri telefonici per fissare sempre un appuntamento”.

Questi i numeri che possono essere contattati per qualsiasi necessità, suddivisi per tipologia di servizio:

– Anagrafe e Stato Civile: tel. 0564/561216

– Ufficio ragioneria/tributi: tel. 0564/561238

– Servizi scolastici: tel. 0564/561229

– Sportello sociale comunale: tel. 0564/561244

– Ufficio Tecnico/manutenzioni: tel. 0564/561224

– Vigili Urbani: tel. 0564/561215

– Edilizia ed urbanistica: tel. 0564/561209

– Appuntamenti con Sindaco e amministratori: tel. 0564/561222

“Sarà possibile contattare tutti gli uffici anche attraverso una casella di posta elettronica dedicata, al seguente indirizzo: info@comune.roccastrada.gr.it oppure mediante messaggio sulla pagina Facebook del Comune di Roccastrada. Ricordiamo in ogni caso, per quanto riguarda le certificazioni anagrafiche, le persone che sono impossibilitate a muoversi dalla propria abitazione, possono, previo appuntamento telefonico, avvalersi della possibilità di richiedere il servizio al proprio domicilio (tranne che per la nuova carta identità elettronica)”.

Lo scopo di queste misure precauzionali è quello di limitare al massimo gli spostamenti dei cittadini, con l’obiettivo di garantire comunque la erogazione dei servizi senza dover necessariamente far sostare le persone in attesa della possibilità di accedere all’ufficio interessato. L’invito è rivolto indistintamente a tutti gli utenti ai quali viene richiesta la collaborazione a tutela dell’interesse della salute pubblica.