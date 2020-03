Coronavirus, il commissario: andate in comune solo per pratiche urgenti

FOLLONICA – “Invito i cittadini follonichesi che devono usufruire degli uffici comunali – dice il Commissario prefettizio Alessandro Tortorella – a seguire alcune misure, necessarie e urgenti.

Ogni servizio verso i cittadini è garantito prioritariamente tramite contatti telefonici, e-mail e pec, privilegiando l’accesso su prenotazione da concordarsi con il personale dei singoli uffici; è comunque preferibile contattare sempre gli uffici prima di recarsi al palazzo municipale, poiché molte pratiche, domande o richieste di informazioni possono essere gestite su appuntamento o on line.

Le email dei singoli uffici e dei referenti sono disponibili nella rete civica www.comune.follonica.gr.it,: per dubbi è opportuno scrivere a urp@comune.follonica.gr.it, cosicchè la vostra comunicazione possa essere inoltrata agli uffici competenti.

Utilizzare la pec del comune di Follonica per comunicazioni con necessità di conferma di avvenuta ricezione: follonica@postacert.toscana.it

In riferimento al centralino del comune di Follonica 0566/59511, si rammenta che è attivo un risponditore automatico che indirizza le telefonate a vari uffici: si chiede pazienza ai cittadini anche per eventuali e possibili disservizi, indipendenti dalla volontà degli uffici.

Queste misure sono importanti e hanno la funzione di eliminare assembramenti di persone e limitare i rischi, raccomandando anche di accedere ai singoli uffici uno alla volta, rispettando la distanza minima.

Si ricordano le limitazioni già attuate da qualche giorno nel rispetto delle Disposizioni Ministeriali, per garantire la tutela della salute dei cittadini e del personale del Comune di Follonica: in particolare si chiede ai cittadini di:

– non affollare in modo eccessivo l’atrio (non più di 5 persone contemporaneamente), attendendo il proprio turno all’esterno del palazzo comunale

– rispettare la distanza minima di un metro e mezzo dagli altri utenti e dal personale che opera, talvolta in assenza di schermature

Prima di entrare nel palazzo comunale è necessario utilizzare il disinfettante per le mani (che sarà messo a disposizione dall’ente).

Ringrazio tutti i follonichesi, ricordando che dobbiamo mantenere comportamenti idonei e seguire le indicazioni, per tutelare la salute propria e di tutti.

Ringrazio tutti i follonichesi, ricordando che dobbiamo mantenere comportamenti idonei e seguire le indicazioni, per tutelare la salute propria e di tutti.

Ringrazio particolarmente i dipendenti comunali, che in questo momento di difficoltà stanno mettendo massimo impegno e disponibilità per mantenere i servizi e tutelare la collettività. — Comune di Follonica Responsabile Informazione, Comunicazione e Servizi al cittadino Noemi Mainetto tel 0566/59455 fax 0566/59217 nmainetto@comune.follonica.gr.it