Questo è il viaggio che non ti aspetti, quello fuori dagli schemi, che ti permette di vivere dei giorni incredibili tra cultura, mare e divertimento a pochi passi da noi e con un budget estremamente vantaggioso.

La Grecia è una fonte inesauribile di storia: noi l’assaporeremo ad Atene nella sua acropoli, nell’Antica Corinto e ammirando a bocca aperta i templi “sospesi in aria” chiamati Meteore.

Ma la Grecia non può che essere una vacanza di mare, e vi sbalordirete nello scoprire spiagge incantevoli senza dover prendere un traghetto!

Si perché Lefkada, isola greca nel mar Ionio, la si raggiunge tramite una lingua di terra sterrata che ci conduce come per magia in un isola dalle acque turchesi e spiagge di sabbia bianchissima. Gireremo completamente l’isola in tutta la sua bellezza, arriveremo fino al faro di Capo Lefkada in cui la leggenda vuole che si sia suicidata la poetessa Saffo. Le notti a Lefkada sono vive e piene di locali in cui potersi divertire!

Il mare lo ritroveremo anche a Nord, dopo aver attraversato la Grecia continentale, nella penisola Calcidica…il segreto che la Grecia custodisce dal sovraffollamento turistico.

Beati voi che la vivrete oggi, in cui potrà mostrarsi in tutta la sua grazia, natura selvaggia e con i colori rigorosamente patriottici bianco e blu, come le sue spiagge ed il suo mare.

Mare, storia e divertimento, collegati tra loro con un pulmino carico di avventurieri che si metterà in moto ad Atene e si spegnerà a Salonicco, dove li attenderà il volo di ritorno per l’Italia.



Ecco un entusiasmante itinerario di 9 giorni nella Grecia Continentale a cura del Tour Operator www.worldface.it che da anni organizza i viaggi di gruppo nel Mondo.

ITINERARIO DI 9 GIORNI



Giorno 1: Tutti ad Atene!

Finalmente ci siamo, comincia la nostra avventura di gruppo in Grecia! I voli da e per l’Italia non sono inclusi nella quota, ognuno potrà prendere quello che preferisce e oggi ci incontreremo tutti ad Atene. Il nostro coordinatore vi aiuterà nell’organizzazione del ritrovo. Per tutti quelli che arriveranno al mattino oggi ci aspetta una breve ma doverosa visita della capitale Greca e della sua famosa acropoli. Una volta riuniti ci attenderà una piacevole serata ad Atene a base di cena greca e locali divertenti. Iniziamo questa vacanza con il sorriso.

Giorno 2: Lefkada, mare e movida greca

Partenza all’alba, ci attende un’isola da favola e non vogliamo perdere un solo attimo nel traffico di Atene! Lungo il viaggio per Lefkada possiamo decidere di fare sosta a Corinto per vedere il famoso Canale e potrete approfittare dell’escursione per visitare l’Antica Corinto dove si trova il Tempio di Apollo. Arrivo sull’isola nel primo pomeriggio e poi subito un tuffo nel mare turchese nella spiaggia bianchissima di Gyra, nella laguna a Nord, luogo ideale per gli amanti del birdwatching. Soggiorneremo nel paese di Leucade, dove ci aspetta una tradizionale cena greca ed una notte divertente nell’animata città.

Giorno 3: Tour di Lefkada occidentale: Porto Katsiki, la spiaggia più bella d’Europa

Oggi ci aspetta una giornata di totale relax e mare. Gireremo tutta la costa occidentale dell’isola facendo sosta nelle spiaggie più belle: Kathisma (possibilità di fare sport acquatici), la spiaggia di Egrimnoi e Kavalikefta con la bellissima spiaggia di sabbia bianchissima e mare cristallino. Ma il meglio deve ancora venire: Porto Katsiki. Sono in molti a ritenerla come la spiaggia più bella d’Europa! Un luogo da sogno in grado di emozionare come pochi altri al mondo. Una spiaggia di sabbia bianca finissima, riparata da una falesia a picco sul mare e, per di più, baciata dal sole fino a tarda sera grazie alla felice esposizione a ovest. Le acque sono cristalline, a completamento di uno scenario che non ha nulla in meno alle più celebrate Spiaggia del Relitto a Zacinto.

Il tramonto verrà celebrato nell’estremo sud della costa Occidentale al faro di Capo Lefkada, dal cui dirupo, secondo il racconto mitico, si sarebbe suicidata la poetessa Saffo.

Passeremo la notte a Vasiliki, Il piccolo paesino ospitale e ricco di vita, ricco di ristoranti sul mare dove gustare la vera cucina greca con specialità di pesce appena pescato.

Giorno 4: Tour di Lefkada sud-orientale: Sivóta, isola di Meganisi e divertimento a Nydri

Oggi è il giorno dell’escursione in una delle “sette sorelle di Lefkada”, le isolette che la circondano nel Mar Ionio: Meganisi (la maggiore), Thilia, Petalu, Kithros, Kalamos, Madouri, Skorpidi, Kastos e Skorpios.

Ma prima è doverosa la sosta lungo il tragitto al porticciolo di pescatori di Sivota, una delle località più belle di Lefkáda e probabilmente dell’intero arcipelago delle Ionie. Un’insenatura stretta, cinta da due lunghe strisce di terra, che danno l’impressione di trovarsi in un laghetto, anziché in mare.

Arriveremo quindi a Nydri da dove sarà possibile decidere quale isoletta visitare, deciderà come sempre il gruppo, ma noi consigliamo l’isola di Meganisi, è un paradiso naturale di grotte e piccole baie da scoprire. Pernotteremo a Nydri dopo una notte divertente tra pub e locali tipici grechi.

Giorno 5: Nel cuore della Grecia continentale: le Meteore, visita “classica”

Partenza la mattina presto per affrontare al fresco il lungo viaggio di 4 ore verso Kalambaka, nel cuore delle Meteore, in greco significa “in mezzo all’aria”. E’ proprio questa la sensazione che si avverte quando si arriva nei pressi di Kalambaka: degli enormi agglomerati di roccia che svettano su una zona notevolmente più bassa, sulla cui sommità si ergono dei monasteri abitati da monaci ortodossi.

Percorreremo in auto i 15 km della strada che scorre tra i pinnacoli di roccia in cui si concentrano le Meteore. Visitandole resteremo sbalorditi di come l’opera congiunta di natura e uomo abbiano creato un luogo cosi mistico ed armonioso.

Passeremo “finalmente” una serata ti meritato riposo nella cittadina di Kalambaka, ci addormenteremo con ancora negli occhi il fascino delle meravigliose Meteore.

Giorno 6: le Meteore alla “World Face”: trekking per i sentieri dei monaci ortodossi

Oggi visiteremo le Meteore in modo diverso, cercheremo di “viverle” e non solo ammirarle. Faremo un trekking (per tutti) mattiniero per il sentiero usato un tempo dai monaci ortodossi, da Kalambaka raggiungeremo il monastero di Agia Triada, questo ci permetterà anche di vedere monasteri.

Dopo pranzo partiremo in direzione Salonicco, per andare alla scoperta della penisola Calcidica che, con le sue acque cristalline e le sue spiagge selvagge, ci ricorderà che il mare è il principale protagonista di questa vacanza greca.

Arriveremo per cena a Sparti (nel 2° dito della penisola, Sithonia), dove pernotteremo, e ci rilasseremo con una meritata cena greca continentale (diversa dalle cene “turistiche” nelle isole).

Giorno 7 e 8 : La penisola Calcidica: il segreto più gelosamente custodito della Grecia

Formata da 3 “dita”: Kassandra, quella più a ovest e più turistica; Monte Athos, quello più a est e praticamente inaccessibile; Sithonia, la più selvaggia ed autentica.

Ci concentreremo sulla splendida Sithonia dove si concentrano le spiagge più belle,gli angoli più pittoreschi e dove ancora si respira l’essenza della Grecia.

La penisola si estende per 40 chilometri e noi, per due giorni, la gireremo da nord a sud soffermandosi nelle spiagge più belle, come Karidi, Lagomandra, Kalogria, Toroni, Livrohio, Orange Beach, Kalamitsi, Armenistis e Kriaritsi: riusciremo a vederle tutte? Noi ci proveremo.

Giorno 9: Salutiamo la Grecia

La vicinanza dall’aereoporto di Salonicco (1h) ci permette di goderci un po di sole e mare anche l’ultimo giorno (se l’orario del vostro volo lo consente).

Ragazzi è arrivato il momento di salutarci, la nostra avventura oggi finisce, ma come sempre è solo un arrivederci fino alla prossima.

