Sindaco: «Nessun caso di Coronavirus a Manciano». Conseguenze per chi diffonde notizie false

MANCIANO – “Allo stato attuale, nel territorio di Manciano non c’è nessun caso di contagio da Covid-19”. Lo comunica il sindaco di Manciano Mirco Morini a seguito delle false notizie, diffuse in queste ore, su presunte persone colpite dal coronavirus.

“Solo con la collaborazione di tutti possiamo creare un clima sereno e collaborativo in questo momento così delicato in cui versa tutto il Paese. Ogni cittadino è responsabile delle proprie azioni ed è passibile di provvedimenti per procurato allarme. Inoltre, invito tutti i miei concittadini a seguire le misure governative e regionali per il contrasto e il contenimento del Covid-19″.

“Ringrazio, inoltre, tutti coloro che invece attraverso un comportamento responsabile, seguono le disposizioni in vigore che mirano a sconfiggere questo tremendo virus. Mi rivolgo anche a tutte le strutture ricettive, ai ristoratori, ai commercianti, artigiani e agricoltori che stanno vivendo un momento difficile, a tutti coloro che lavorano nell’ambito sanitario che ogni giorno dimostrano il loro valore e alle forze dell’ordine per il continuo impegno nei confronti della comunità, con la speranza che questa situazione d’emergenza sanitaria possa concludersi in tempi rapidi”.

Il sindaco Morini e il suo staff sono in continuo contatto con il Prefetto e con la direzione generale dell’Asl 9 Toscana Sud Est, per cui le notizie su eventuali casi di soggetti contagiati verranno divulgate solo attraverso fonti istituzionali, amministrazione comunale e organi competenti.