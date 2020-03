Nuovi bidoni in città: cambiano le date della consegna. Ecco dove

GROSSETO – A causa del rallentamento della produzione dei pezzi usati nell’assemblaggio dei bidoni che compongono le isole ecologiche informatizzate, molti dei quali provenienti dalle zone colpite dal coronavirus, cambiano le date di consegna e posizionamento delle nuove postazioni per la raccolta differenziata che erano in programma per il mese di marzo.

Lo slittamento riguarda sia via Sauro e zone limitrofe per la sostituzione dei bidoni volumetrici, sia Marina di Grosseto e le altre frazioni dove verrà posticipato il posizionamento dei nuovi cassonetti informatizzati.

Presto la comunicazione delle nuove date.