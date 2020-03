Follonica ha un neo dottore: 110 e lode per Gabriele

FOLLONICA – La città del Golf ha un nuovo dottore. Grande soddisfazione per Gabriele Stefanelli, titolare della palestra Iron Club che ieri ha conseguito la sua laurea in scienze motorie all’università San Raffaele di Roma con la votazione di 110 e lode, meritando gli elogi del corpo docente dell’ateneo, non solo per l’eccellente votazione finale, ma anche per aver terminato il percorso di studio con un anno di anticipo.

Il titolo della tesi da lui discussa è stato “Ruolo dell’apprendimento motorio nello sviluppo della forza massimale e dell’ipertrofia”.

Stefanelli, tra l’altro già possessore di una precedente laurea in scienze politiche, ha ottenuto questo risultato nonostante i molteplici impegni professionali che vanno dalla gestione tecnica della sua palestra, passando per la preparazione di numerosi atleti agonisti, nelle discipline del powerlifting e del bodybuilding, disseminati in tutta la penisola.

A Stefanelli, che dopo aver portato a importanti successi di livello nazionale numerosi atleti negli ultimi anni, ha concluso questo percorso tutto personale all’insegna dell’eccellenza, vanno gli auguri anche dalla redazione.