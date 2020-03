Coronavirus: Zingaretti positivo. Era stato a Orbetello, il sindaco rassicura: «Situazione sotto controllo»

ORBETELLO – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, era stato qualche giorno fa ad Orbetello. Dopo la notizia della sua positività al coronavirus, che lo stesso segretario del Partito democratico ha confermato oggi con un video (in basso) sul suo profilo Facebook, è scattata la preoccupazione anche in Maremma e in particolare nella cittadina lagunare, dove Zingaretti era arrivato sabato scorso (29 febbraio) per una veloce visita.

A rassicurare i cittadini di Orbetello è stato direttamente il sindaco Andrea Casamenti che ha spiegato di aver contattato sia lo stesso Zingaretti che la Asl.

«Vorrei tranquillizzare la popolazione del Comune di Orbetello – ha spiegato il sindaco Andrea Casamenti – che dopo la notizia relativa al contagio del Presidente Nicola Zingaretti ha espresso molta preoccupazione. Nell’ultima ora ho avuto moltepliciti contatti telefonici con la nostra Asl e un colloquio telefonico direttamente con il Presidente Nicola Zingaretti a cui va naturalmente l’augurio di pronta guarigione».

«L’Asl – ha aggiunto Casamenti – ha attivato le procedure per la verifica della situazione e nel nostro caso non esistono criticità. Come confermatomi direttamente anche dal Presidente Nicola Zingaretti si è trattata di una fugace visita di circa un’ora senza situazioni ben determinate di contatto e i protocolli di contagio prevedono condizioni ben specifiche di contatto continuato e diretto. Ribadisco che ad oggi nel Comune di Orbetello non esistono casi sospetti o positivi al Coronavirus. Grazie.

