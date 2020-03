Coronavirus: un nuovo caso a Grosseto. È un ragazzo di 29 anni

GROSSETO – C’è un nuovo caso di Coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di un giovane uomo di 29, un grossetano che risiede abitualmente a Milano. L’uomo si trova in questi giorni a Grosseto, dove risiede la famiglia. È la stessa Usl Toscana sud est a darne notizia.

«Il Dipartimento di prevenzione sta effettuando le indagini per definire la catena epidemiologica» affermano dalla Asl. Le condizioni del giovane al momento non sono gravi tanto che è stato disposto l’isolamento domiciliare in casa a Grosseto.