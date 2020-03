Coronavirus, Salus: «Accessi limitati e misura della temperatura all’ingresso»

GROSSETO -“Per far fronte all’emergenza sanitaria Coronavirus, il centro Salus rimarrà aperto a supporto del paziente garantendo il regolare svolgimento delle visite mediche, degli esami diagnostici ed ematochimici”. A scriverlo, in una nota, il Centro plurispecialistico Salus.

“In virtù del nuovo decreto legge emanato dal governo – spiegano dalla Salus -, il nostro personale specializzato attuerà alcune misure di sicurezza. Per limitare il flusso di persone all’interno della struttura, ed evitare il sovraffollamento, rimarrà aperto il solo ingresso principale, dove un infermiere misurerà la temperatura di ogni paziente e si accerterà che gli accessi siano limitati al solo paziente”.

“Chiediamo quindi gentilmente di non portare con voi accompagnatori, a meno che non si tratti di un minore o di persone con disabilità – proseguono dal centro -. Sarà cura del nostro staff aggiornare i pazienti costantemente sulla situazione e sulle nuove modalità di accettazione tramite i nostri mezzi di diffusione (Facebook, Instagram, web). Ricordiamo inoltre che il personale della struttura rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento e sarà reperibile telefonicamente al numero 0564 458999″.

ORARIO DI APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.30 con orario continuato, sabato dalle 8 alle 14.