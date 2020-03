Coronavirus, le proposte di FdI: «Sicurezza sanitaria, rilancio made in Italy e bonus a famiglie»

GROSSETO – “E’ un momento molto difficile per tutto il Paese quello che stiamo attraversando in queste settimane, causato dall’emergenza coronavirus”, afferma Fabrizio Rossi, portavoce provinciale FdI di Grosseto e commissario provinciale a Siena

“Vorrei fare un grande plauso – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – a tutti i lavoratori e alle lavoratrici del sistema sanitario della nostra provincia, dagli infermieri, medici, ospedalieri e di base, operatori sociosanitari e farmacisti, che con la loro professionalità e competenza cercano, pur tra mille difficoltà dovute sia ai fatti contingenti del momento, sia anche alla tanta confusione generata dal Governo nazionale e da quello della Regione Toscana nel dare istruzioni operative e normative, che tutti i giorni sono a contatto con la realtà negli ospedali, negli ambulatori e farmacie”.

“Come centrodestra a livello nazionale – commenta Rossi – siamo usciti con delle proposte concrete al fine di fronteggiare questa emergenza dovuta al coronavirus, che debbano partire da quattro pre-condizioni”.

“Una tra queste è la sicurezza sanitaria – spiega il portavoce di FdI –, dove il centrodestra è compatto nel sostenere tutte le iniziative suggerite dal comitato scientifico. Ma al tempo stesso occorrerà che queste iniziative siano accompagnate anche da un piano di messa in sicurezza per le imprese, altrimenti i danni per il tessuto economico e sociale dell’Italia saranno enormi”.

“Rilancio del Made in Italy – prosegue Rossi –, misure mirate per il sostegno e l’aiuto di quei settori colpiti da questa emergenza, come ad esempio il turismo, il settore agroalimentare, la cultura e spettacolo, per arrivare ai tanti liberi professionisti e artigiani che in questo particolare momento sono davvero in ginocchio, sono le altre proposte del centrodestra nazionale”.

“Una particolare attenzione – dice l’esponente di FDI – andrà poi riservata a tutte le famiglie che hanno bambini, e che adesso si trovano in grossa difficoltà per gestire i loro figli dovuta alla chiusura delle scuole. Il centrodestra propone ad esempio congedi parentali speciali con 70 percento a carico dello stato o bonus babysitter da 500 euro al mese”.

“Superata questa emergenza – conclude Fabrizio Rossi –, sarà necessario rimboccarsi tutti le maniche e gettare le basi per far ripartite tutta l’economia, attraverso una strutturale riduzione della pressione fiscale e il rilancio degli investimenti pubblici e privati. Fratelli d’Italia lavora ogni giorno per la nazione e non per la fazione”.