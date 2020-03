Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 5061 contagi, 589 guariti e 233 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

589 guariti (66 in più rispetto a ieri);

233 deceduti (36 in più rispetto a ieri). Di questi 36, 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, due nelle Marche, uno in Veneto, uno in Puglia e uno in Liguria. Per quanto riguarda la fascia di età dei deceduti nella giornata di oggi, il 42% ha un’età compresa tra i 80 e gli 89 anni, il 35% tra i 70 e i 79 anni, il 16% tra i 60 e i 69 anni e il 6% sono ultra novantenni;

Il numero complessivo dei contagiati sale a 5061 (1145 in più rispetto a ieri). Questo dato così alto si giustifica con il fatto che 300 contagi in Lombardia non erano stati conteggiati nei giorni scorsi dal laboratorio di Brescia. Trai contagiati non guariti e non deceduti, 1843 sono in isolamento domiciliare, 2651 sono ricoverati con sintomi e 567 si trovano in terapia intensiva.