Coronavirus: ecco le misure per contrastare il contagio del Gruppo Vasari

GROSSETO – Le tre strutture del Gruppo Vasari a Grosseto adottano tutte le disposizioni necessarie ad evitare il contagio da coronavirus, seguendo le indicazioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di mercoledì 4 marzo e l’ordinanza di venerdì 6 marzo della Regione Toscana.

«I nostri centri di via Vasari e via Anna Magnani continuano la loro regolare attività – spiegano dalla direzione sanitaria – adottando però alcune misure per evitare il contagio da Covid-19: chiediamo quindi ai nostri pazienti di non farsi accompagnare per evitare possibili affollamenti nelle sale d’attesa, se è possibile. Altrimenti gli accompagnatori, una volta condotto il paziente nell’accesso, possono attenderlo fuori dalle strutture. Inoltre nei centri sono stati aumentati gli erogatori di igienizzante che invitiamo a utilizzare all’ingresso e all’uscita a tutti coloro che si recano da noi. Chiediamo inoltre di rispettare la distanza di sicurezza di un metro quando si sosta negli spazi comuni, mentre in caso di visite specialistiche o di esami diagnostici sarà cura del personale medico adottare tutte le misure idonee a evitare contagi».

Il Gruppo Vasari svolge le sue attività a Grosseto in tre strutture: il Centro Vasari in via Vasari 19, Diagnostica Vasari e Casalone Medical in via Anna Magnani 38.

Per informazioni chiamare il numero 0564 410940.