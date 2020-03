Coronavirus, asili e materne chiusi: «Decurtazioni delle tariffe e esonero rette mensa e trasporto»

GROSSETO – Come già previsto da Regolamento per i Servizi educativi del Comune di Grosseto – per le famiglie i cui ragazzi frequentano gli asili nido e le scuole materne comunali – è prevista, per il periodo di chiusura forzata degli istituti, la decurtazione delle tariffe.

Lo stesso vale per la retta della mensa e del trasporto scolastico che – in questo momento in cui il servizio non è attivo – non sarà ovviamente pagata, come già disposto dall’assessorato alla Pubblica istruzione e ai Servizi educativi.

“L’amministrazione comunale è attenta alle esigenze delle famiglie del territorio – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione e ai Servizi educativi Chiara Veltroni -. Fin dalla notizia della chiusura delle scuole, ci siamo adoperati per prendere tutti gli accorgimenti del caso per gli istituti di competenza, accorgimenti già previsti dal Regolamento voluto dalla nostra amministrazione comunale e approvato dal Consiglio comunale, anche grazie alla prontezza degli uffici comunali”.