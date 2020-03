Coppa Bruno Passalacqua, posticipato il sorteggio dei gironi a venerdì 20

GROSSETO – Posticipato per le recenti disposizioni anti Coronavirus anche il sorteggio dei quattro gironi della 46esima dizione della Coppa Bruno Passalacqua, che avverrà venerdì 20 marzo, alle ore 18, presso la sede del Milan Club (ingresso in via Della Pace 70 a fianco della basilica del Sacro Cuore).

Queste le sedici squadre partecipanti: Albinia, Argentario, Fonteblanda, Follonica Gavorrano, Invicta Sauro, Nuova Grosseto, Paganico, Braccagni, Pianese, Orbetello, Aurora Pitigliano, Manciano, Venturina, Massavalpiana, Scarlino e Alberese.