Confartigianato: «Accolta la richiesta di estendere i termini della moratoria sui crediti alle Pmi»

GROSSETO – “Come Confartigianato prendiamo atto ed esprimiamo soddisfazione per la sospensione, eventualmente per l’allungamento, accettata dall’Abi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino ad un anno di tempo. Una richiesta sollecitata con forza dalla nostra associazione e che ora è stata recepita”.

Così Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Imprese Grosseto, alla notizie dell’accordo 2019 siglato dall’Abi con Confartigianato.

“Il temporaneo stop adesso viene esteso ai prestiti fino al 31 gennaio 2020 –precisa il segretario – e riguarda i finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dal coronavirus; la sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Una boccata di ossigeno per le nostre imprese che già stavano vivendo un difficile momento di contrazione e che con la psicosi generata dal coronavirus rischiano di non poter far fronte agli adempimenti e ai pagamenti”.

“Per le operazioni di allungamento – spiega – è previsto che l’estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento; è inoltre previsto che, ove possibile, le banche possano applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’accordo stesso”.

“Ora ci auguriamo che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria. Esprimiamo infine soddisfazione per l’impegno assunto da Abi e le associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie – conclude Mauro Ciani – di promuovere, presso le competenti autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie (forbearance), necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale”.