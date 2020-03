Cna: «Microcredito e garanzia gratuita per le imprese. Misure importanti nell’emergenza». Come richiederli

GROSSETO – “Nel periodo di difficoltà che le imprese stanno attraversando per l’emergenza coronavirus, arriva una boccata di ossigeno da Artigiancredito Toscano. Si tratta di un nuovo dispositivo di microcredito per le micro imprese socie di Act, che non è legato alla situazione attuale, ma arriva al momento opportuno e che potrà essere richiesto grazie al supporto dei nostri uffici”, dichiara Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto”.

“Il finanziamento, il cui importo va un minimo di 5mila a un massimo di 25mila euro, con cui una microimpresa ottiene da Artigiancredito la disponibilità necessaria per soddisfare le proprie esigenze di liquidità, potrà essere restituito in arco di tempo che va da 36 mesi a 60 mesi – prosegue -. Può essere impiegato per l’avvio di attività imprenditoriali, per investimenti, materiali e immateriali o per capitale circolante. Si tratta di un dispositivo di credito che si aggiunge alla misura di garanzia gratuita prevista dalla Regione Toscana per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, grazie alla sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese”.

“Sono misure utili di per sé – conclude Bramerini -, che in questo periodo di crisi e incertezza diventano ancora più importanti. Per questo la nostra associazione è a disposizione delle imprese del territorio che vogliono avere maggiori informazioni e ricevere assistenza per presentare le pratiche”.