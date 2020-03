Carlicchi: «Il sindaco e l’assessore non conoscono il Regolamento comunale»

GROSSETO – “Riteniamo sarebbe utile per il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e per l’assessore Chiara Vetroni una rilettura del Regolamento per i Servizi educativi del Comune di Grosseto”. A parlare Rinaldo Carlicchi, consigliere di Italia viva al Comune di Grosseto.

“L’articolo 16 del Regolamento – prosegue -, infatti, prevede la decurtazione proporzionale della tariffa in caso di manutenzione straordinaria e/o calamità naturali. Vista la straordinarietà della situazione (non siamo né in manutenzione straordinaria, né in evento di calamità naturale, anche se ci siamo vicini) chiediamo che venga emesso specifico decreto per la decurtazione del 50% delle tariffe per una chiusura di 15 giorni delle strutture e decurtazione del 100% della tariffa per chiusura relativa ad un periodo superiore a 15 giorni”.