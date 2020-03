Cambio al vertice della Pro loco: ecco da chi è composta la nuova squadra

MONTEMERANO – Si sono svolte, nei locali della Pro loco di Montemerano (Manciano), le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Le mansioni attribuite, in accordo con tutto il consiglio sono: presidente Andrea Brugi, vice presidente Benedetta Giaccolini, segretario Giancarlo De Maria; cassiere Ettore Ponticelli. Consiglieri: Claudio Mazzuoli, Daniela Cappellano, Hannah Lesch, Maurizo Rossi, Chiara Broglietti, Alessandra Ottavi e Lorenzo Bianchi.

“L’importante è mantenere un senso di unità dove al centro del percorso, primariamente, devono esserci giovani e paesani – afferma il presidente Andrea Brugi -. Sono un paesano di 45 anni che ha vissuto in questo territorio da sempre, e mi sono messo in gioco per renderlo pieno di pace e amore”.