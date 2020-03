Vittoria sulla Pielle per gli Under 18 del Follonica Basket prima dello stop per Coronavirus

FOLLONICA – Vittoria per 66-48 sulla Pielle Livorno per gli Under 18 dell’ASD Follonica Basket, alida per la diciottesima ed ultima giornata della prima fase. Rimaneggiati, gli azzurri partono con grinta con Petri, Bartolozzi, Marchi, Presenti e Ranieri chiudendo agevolmente il primo parziale sul 22-13. Tanti cambi e strada spianata per i maremmani nel secondo set chiuso 22-12 (44-25).

La seconda parte vedeva un inizio meno brillante degli azzurri almeno in fase offensiva mentre in difesa la pressione sui portatori di palla e sui tiratori livornesi si fa alta, con il punteggio che sale a 60-36. Follonica più stanco nell’ultimo quarto, con la Pielle che riduce il gap fino al 66-48 finale.

Follonica: Petri 11, Bartolozzi 17, Volpi 2, Marchi 5, Presenti 2, Vichi 13, Ranieri 13, Biagetti 3. All. Vichi Vice Pietrafesa



Con la sospensione di ogni attività sportiva imposta dalle regole per il contenimento del Corona virus l’appuntamento con la seconda fase è rinviato a data da destinarsi come le altre partite dell’ultimo turno della prima fase.

Il Follonica chiude comunque al terzo posto il proprio girone e nella seconda fase affronterà un nuovo girone di 7 squadre, assieme ad altri 6 gironi da 7, dal quale la prima di ogni girone e la migliore delle seconde accederanno agli spareggi dei quarti di finale che determineranno le 4 squadre che si giocheranno le F4 di Coppa Toscana.