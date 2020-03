Ultimi gol prima del fermo per Coronavirus: Flamengo Futsal avanti, Montalcino in vetta

GROSSETO – Programma purtroppo decurtato anche per l’attività del calcio a 5 e 7 Uisp in questa settimana a seguito del Decreto Ministeriale riguardante l’emergenza COVID-19. Stop delle gare da giovedì in poi quindi, in linea con le decisioni di tutto il comparto sportivo dilettantistico.

In serie A di Grosseto c’è stato tempo però per il Flamengo Futsal di allungare ulteriormente in classifica con il perfetto 10 a 0 calato contro l’Fc Mambo: la capolista giostra la palla a meraviglia, piazzando il break con le triplette di capitan Bender e Di Sauro. Nell’altra gara della massima serie disputata, sprint verso la salvezza del Muppet, che risolve a proprio favore 11 a 7 lo scontro diretto con la Tpt Pavimenti: il solito Canuzzi prova a scuotere i biancorossi, ma Landi, Gabellieri e Biondi sono lucidi e determinati nell’allungo decisivo di inizio ripresa. In serie B, invece, rinviata solo Pizzeria Big Pizza-Soccer Dream e turno favorevole al Montalcino, che torna solitario in vetta. Pacenti (tris per lui) e compagni superano 6 a 4 il difficile esame rappresentato dagli All Star e approfittano del pareggio per 5 a 5 tra Vets Futsal e Pizzeria Pepe Nero, con Botti che va a stoppare le doppiette di Fabbri e Iacopo Rossi. In terza posizione sale così il Bar Il Porto Talamone, che piega 7 a 4 I Grifoni: le doppiette di Pagano, Cagnacci e Carpano spengono le comunque positive giocate di Pessia.

Nel girone A di serie C, l’Istia Longobarda (Belli 4) si vede imporre un pirotecnico 8 a 8 dal Joga Bonito di Ragnini, con Samuel Rossi che timbra una cinquina e ritorna in vetta alla classifica cannnonieri. Bene l’Endurance Team di Meattini, con Conviti ancora una volta protagonista nel 7 a 3 contro il Roda Beer, mentre i Wild Boars si affidano all’estro e alle giocate di Marchi per ottenere un convincente 8 a 2 contro il rimaneggiato Mugen Fc. Due gare disputate nel girone B di serie C, con il tris di Lucchetti che proietta nell’alta classifica il Ritual Fc dopo il 5 a 1 sul Ristorante Pizzeria Il Melograno. Risultato prestigioso per l’Iss Pro Evolution, che ferma sul 7 a 7 una big come l’Emme 29: Martellini e Fazzi provano a illuminare il team di Fallani, ma vengono raggiunti dai gol di Amorfini e Righeschi. Nel campionato di calcio a 7, recupero vincente per la capolista Caffè Barracuda, che timbra un tennistico 6 a 3 sull’Essebi: tris per Ceccherini e Giagnoni, che così raggiunge Capolupo in testa alla classifica dei bomber.

Per quanto riguarda la zona Sud, dove erano previsti i recuperi, sono state due le gare disputate, una di campionato e una di Coppa. In campionato, dopo una serie di gare in crescendo, torna a muovere la classifica l’Adamantis con il 10 a 8 sugli Spaccatazzine: Coli è l’ultimo a mollare tra i portercolesi, ma il trio Cecconi-Covitto-Calchetti confeziona il risultato finale. In Coppa, invece, la Robur Gladio di Longobardi inizia con il piede giusto la seconda fase con il 12 a 7 inflitto ai Delfini Estetica Helios: Paliciuc è imprendibile, Ballerini e Morelli completano l’opera.