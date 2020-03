Perseguita e minaccia la ex per anni. Denunciato uomo di 44 anni

GROSSETO – Un uomo italiano di 44 anni è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Grosseto. Sull’uomo pende un accusa, da parte della Prcura della Repubblica, di atti persecutori. La relazione tra lui e la ex, 47 anni, era terminata nel 2016. Subito aveva iniziato a tormentare la donna, sia di persona che telefonicamente, minacciandola e insultandola.

Nel 2018 le minacce si erano affievolite, visto che l’uomo aveva avviato una nuova relazione, ma non si erano mai fermate del tutto. La donna infine si è decisa a sporgere denuncia.

Molti di penderebbe dal fatto che i due avevano anche un’attività in comune. Al momento della separazione l’uomo aveva detto che avrebbe rilevato tutta la società, ma non lo ha mai fatto, mentre la donna non voleva più avere a che fare con lui. Da lì sono iniziate minacce e vessazioni.

L’uomo, che a proprio carico aveva già percedenti di polizia, è stato denunciato.