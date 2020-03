Lavori pubblici: Confartigianato incontra l’assessore Riccardo Megale

GROSSETO – Si terrà lunedì 9 marzo alle 18.30 l’incontro, richiesto dal presidente di Confartigianato Imprese Grosseto Giovanni Lamioni, con l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale.

L’iniziativa, che si terrà nella sede di viale Monte Rosa, è stata chiesta per un confronto sui progetti e i programmi che l’assessore ha in calendario per i prossimi mesi e le problematiche delle imprese nel comparto dei lavori pubblici.

Sarà una preziosa occasione per i soci per poter fare domande ed eventualmente avere chiarimenti in merito ai prossimi lavori che l’amministrazione intende mettere in campo per incentivare lo sviluppo territoriale.

All’incontro sarà presente anche il dirigente del settore Raffaele Gualdani.