Idee per il weekend ai tempi del coronavirus, ecco cosa si può fare: «Venite al Parco della Maremma»

ALBERESE – “Il Parco della Maremma è un luogo assolutamente frequentabile anche ai tempi del coronavirus”, ci spiega Lucia Venturi, presidente del Parco.

“E’ un luogo aperto dove può essere ben mantenuta la distanza di sicurezza di un metro prevista dall’ordinanza governativa – continua -. Inoltre è il posto giusto per poter passeggiare o andare in bici in mezzo alla natura, attività, queste, ideali sia per il fisico che per la mente, soprattutto in periodi di forte stress quali quelli che stiamo vivendo in questi giorni”.

“Nel weekend non sono in programma visite guidate – spiega la presidente -, ma chiunque può venire per fare una semplice passeggiata o percorrere in autonomia uno dei numerosi itinerari di cui il Parco dispone”.

“Il Parco della Maremma è apertissimo – conclude Venturi -, e invitiamo tutti a passare di qui per trascorrere una giornata senza pensieri all’insegna della natura”.