Coronavirus: nuove messe per evitare affollamenti di fedeli nelle chiese

GROSSETO – Segnaliamo che, al fine di far fronte al contenimento del coronavirus, tentando di distribuire le presenze dei fedeli alle messe festive, la Parrocchia Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Cittadella di Grosseto, da questa domenica e fino a nuova disposizione, ha introdotto anche una celebrazione alle 10 (oltre a quelle delle 9, 11 e 18), mentre nella Parrocchia del Cottolengo, in via Scansanese, da questa domenica sarà celebrata una messa festiva anche alle 19 (oltre a quelle delle ore 9, 11 e 17.30).

Il vescovo Rodolfo nella lettera scritta alla comunità diocesana stabilisce che “le persone in situazione di fragilità o malattia possono celebrare il giorno del Signore, seguendo la Messa per televisione, pregando in famiglia, leggendo la Parola di Dio”.

Sarà premura della Diocesi segnalare eventuali altre variazioni alle messe che saranno prese nelle singole parrocchie.