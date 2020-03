Coronavirus, la Diocesi: «Sospesi pellegrinaggi e benedizioni. Meglio se gli anziani restano a casa»

PITIGLIANO – La diocesi sospende catechesi e benedizione delle famiglie.

A seguito delle norme governative anti coronavirus, il vicario generale della diocesi di Pitgiliano – Sovana – Orbetello, don Luca Caprini, ha diffuso, a nome del vescovo Giovanni Roncari, un comunicato con le indicazioni valide per la diocesi.

«Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanato nella serata di ieri, all’articolo 1 paragrafo 1.b, si legge testualmente: “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro…”.

In ottemperanza, allora, a questa indicazione e tenendo conto di quelle presenti nel Comunicato stampa della CEI e in quello della CET datati 5 marzo 2020, dopo essersi consultato con le autorità sanitarie competenti, il vescovo comunica quanto segue:

sono annullati i pellegrinaggi vicariali al Duomo di Sovana precedentemente previsti per le prossime quattro domeniche del mese di marzo;

si invitano i parroci a sospendere tutti gli incontri parrocchiali di catechesi. In particolare, per quelli della iniziazione cristiana, si mantenga tale decisione almeno fino alla ripresa dell’attività scolastica;

si sospenda la benedizione delle famiglie da parte di sacerdoti, diaconi e collaboratori pastorali fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria;

si comunica che vengono altresì annullati anche gli incontri di formazione tenuti dal vescovo in questo mese di marzo, nell’ambito della Scuola di teologia e nelle varie occasioni previste nel territorio diocesano.

Si ribadisce la necessità di seguire alcune basilari norme di prevenzione nelle nostre chiese parrocchiali in occasione della celebrazione della messa e dei vari appuntamenti di preghiera previsti in questo tempo quaresimale. Si incoraggiano soprattutto le persone anziane alla preghiera personale nella propria abitazione.

Che il Signore, ricco di misericordia, per intercessione di Papa San Gregorio VII, ascolti le nostre invocazioni di aiuto e ci assista in questo momento di difficoltà».