Weekend nero per il Follonica Basket, sconfitte prima squadra e giovanili

FOLLONICA – Dopo una settimana di sole vittorie, sono arrivate altrettante sconfitte nei vari campionati.

Con gli Scoiattoli in pausa e l’Under 13 in attesa della terza fase con San Vincenzo, Orbetello, Gea Grosseto e Pallacanestro Grosseto gli Aquilotti di Innocenti e Ricciarelli hanno subito due sconfitte nette da parte della Biancorossa Grosseto presso la palestra dell’Istituto Agrario ed anche in quella casalinga contro il Cecina. Troppa la differenza sotto ogni punto di vista con squadre più grandi di un anno e con più esperienza cestistica.



Anche le due squadre maggiori non hanno raccolto punti nelle due trasferte di Pisa e Piombino. La Promozione Ottica Bracci di Giancarlo Todeschini è stata battuta a Pisa per 65-57 nella settima di ritorno dopo un tempo supplementare.

Primo quarto tutto di marca azzurra grazie soprattutto ad una difesa che mette in difficoltà i pisani, tanto che il primo fischio di sirena vede il Follonica avanti 18-10 ma nel secondo parziale esce fuori l’esperienza del neo acquisto locale Ciampini che riporta sotto i suoi sul 27-28. Azzurri avanti nel terzo parziale grazie alle triple di Scorza e ai canestri di Orobello piazzando un importante 19-9 con il quale si presentano a 10’ dalla fine sul punteggio di 47-35. Negli ultimi 10’ Pisa recupera punto su punto e quasi allo scadere con l’ultima azione riesce a tirare tre volte grazie a due rimbalzi offensivi e a un ultimo tiro andando all’overtime, dove uno stremato Follonica sbaglia i liberi; nessun errore dei padroni di casa che prevalgono 66-57.



Prossimo turno partita casalinga contro una delle pretendenti al passaggio in Serie D Volterra mercoledì 11 marzo alle ore 21.

Altri risultati: Chimenti-Stagno 58-52, D.Rosignano-Jolly 64-54, Piombino-US 61-55, Rosignano-Grosseto 67-50, Volterra-San Vincenzo 59-43; riposa Ponsacco.

Prossimo turno: Follonica-Volterra, Ponsacco-Chimenti, Stagno-D.Rosignano, Jolly-Piombino, US-Pisa, San Vincenzo-Rosignano; riposa Chimenti.

Classifica: Chimenti 36, Stagno-Volterra e Rosignano 28, Ponsacco 22, D. Rosignano e Grosseto 18, Pisa 16, Follonica 14, US 10, Piombino e San Vincenzo 8, Jolly 6.

Anche per l’Under 18, rimaneggiata da infortuni e malanni, buona prestazione ma sconfitta subita a Piombino per 66-57 nella penultima giornata della prima fase. Nei primi due quarti Follonica parte benissimo alternando varie soluzioni difensive che mettono in difficoltà i padroni di casa che trovano a fatica il canestro. Questo consente al Follonica di vincere entrambi i parziali per 15-11 ritrovandosi a metà gara sul 30-22.

Nel terzo quarto Piombino punta sul suo quintetto migliore e riesce a bucare spesso la zona e con un parziale di 26-13 gira la partita a proprio favore portandosi sul 48-43; il Follonica rimane in scia portandosi anche sul 56-60 a 60’’ dal termine ma poi la precisione ai liberi dei piombinesi fa lievitare il gap fino al definitivo 66-57.



Follonica: Petri 8, Bartolozzi 2, Volpi, Bifolco, Marchi 3, Presenti 5, Ranieri 11, Bagnoli 22, Biagetti. All. Vichi, vice Pietrafesa.

Altri risultati: Pielle-Invictus 38-42, US-Rosignano 57-43, Fides-Argentario 54-77, Orbetello-Arcidosso rinviata all’11 marzo.

Prossimo turno: Follonica-Pielle 66-48, Invictus-Arcidosso, Orbetello-US, Rosignano-Fides, Argentario-Piombino.

Classifica: Argentario 34, Piombino 30, Follonica 24, Pielle 18, Fides 16, US e Invictus 14, Rosignano e Arcidosso 10, Orbetello 0.