Secondo caso di Coronovirus a Grosseto. «Seguite le procedure»

GROSSETO – C’è un secondo caso di tampone positivo a Grosseto. È lo stesso sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna a comunicarlo.

Anche in questo caso, come per l’anziano di ieri, si parla di “sospetto positivo” ossia il primo tampone è risultato positivo, e si attende la conferma da parte dello Spallanzani sul secondo tampone.

«L’Asl Sud est ci comunica la presenza di un secondo caso probabile a Grosseto – afferma il primo cittadino del capoluogo -. Il paziente è in ospedale e ha seguito tutte le indicazioni e prescrizioni richieste. L’accertamento sull’eventuale positività arriverà nelle prossime ore. La situazione è sotto controllo e non deve destare preoccupazione».

La notizia del primo caso positivo registrato in provincia di Grosseto era arrivata nella tarda serata di ieri. E a distanza di poche ore arriva la conferma di un secondo caso, anche questa volta ricoverato all’ospedale Misercordia di Grosseto.