Successo sul San Miniato e allungo in classifica per la Pallavolo Grosseto

SAN MINIATO – Successo esterno per 3-2 della Pallavolo Grosseto contro la locale Lupi Estintori, battuta nel campionato di Terza divisione con parziali 25 /21, 11/25, 24/26, 25/22 e 8/15 in una gara a porte chiuse in piena emergenza Corona virus. Non brillanti all’inizio le grossetane, più dinamiche le pisane che prima allungano di sette punti e poi tengono a bada la reazione avversaria, chiudendo il set per 25 a 21. Nella seconda frazione arriva la reazione della squadra di Rossi con un perentorio 11/25. La partita sembra girare a favore delle maremmane ma nella terza frazione il San Miniato non molla: 24/26.

Quarto set con le pisane sempre avanti di tre/quattro punti, vantaggio che portano fino alla fine pareggiando i conti sul 25/22. La Pallavolo Grosseto, pur perdendo il set ha la reazione che gli permette di rientrare in campo nel quinto con la cattiveria che sino a quel momento era latitante, pur in difficoltà fisica, Giovannini e compagne non concedono più nulla chiudendo set e partita sull’8/15. Dopo questo risultato le grossetane rimangono in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Migliarino e confermano la loro imbattibilità stagionale. Pallavolo Grosseto 1978 : Giovannini, Gigi, Xu, Corridori, Cassi, Cappuccini, Rossi, Cipriani, Ciri, all. Rossi, dir. Angeli.