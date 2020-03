Minorenne fermato per un controllo: non parla perché in bocca ha la droga

GROSSETO – Nella giornata di ieri, mercoledì 4 marzo, durante le normali attività di controllo del territorio, i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Grosseto hanno notato un ragazzo agire con fare sospetto lungo via Cesare Battisti. Per questo hanno deciso di procedere ad un controllo.

Il giovane, di nazionalità straniera, minorenne e privo di documenti, è stato sottoposto a perquisizione personale. I Carabinieri, notando che aveva qualche difficoltà a parlare, “palesemente non per problemi con la lingua italiana” – spiegano i militari -, gli hanno fatto aprire la bocca, scoprendo così che al suo interno nascondeva 20 palline di sostanza biancastra sigillate con cellophane.

Il ragazzo è stato portato immediatamente al Comando e qui è stato sottoposto a rilevi dattiloscopici che lo hanno identificato come un ragazzo di circa 17 anni originario dell’ Egitto.

La sostanza che è stata ritrovata all’interno della sua bocca è stata immediatamente analizzata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Grosseto, che l’ha identificata come cocaina ed eroina per un totale complessivo di otto grammi.

Il giovane è così stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile di Firenze, è stato accompagnato in una struttura di accoglienza in quanto minorenne non accompagnato.