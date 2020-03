La giunta a pranzo con Confartigianato: «Affrontati molti temi. Obiettivo, dare impulso al territorio»

GROSSETO – Interessante pranzo di lavoro tra la Giunta comunale di Grosseto e Confartigianato quello che si è tenuto oggi. Tanti i temi affrontati in un clima di grande collaborazione, tutti di primaria importanza per definire e delineare il futuro del nostro territorio.

Nell’occasione è stato presentato il percorso partecipativo che porterà al nuovo Piano operativo e Piano Strutturale.

“L’incontro si è sviluppato in un clima di grande attenzione e apprezzamento – ha commentato Gianni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Grosseto – analizzando e affrontando le necessità delle aziende locali che intendo co-operare per raggiungere lo stesso obiettivo dell’amministrazione, un lavoro sinergico dove i soggetti coinvolti possano trovare soddisfazione, ognuno in linea con le proprie aspettative”.

Confartigianato ha poi illustrato lo stato di avanzamento dei lavori in merito all’iniziativa ComprArtigiano evidenziando le potenzialità di questo Food-store e gli importanti feed-back che garantirebbero a tutto il territorio. In questo contesto si è dunque affrontato i modi per rivitalizzare il centro storico della città con iniziative di qualità nell’arco di tutto l’anno e questo per far rendere il nostro salotto cittadino un’oasi di calore, potenziando tutti gli strumenti possibili per garantire quel senso di appartenenza che ogni città deve rappresentare per i propri cittadini. Confartigianato ha dunque sottoposto le richieste dei propri Soci alla Giunta che ne ha preso atto.

“Siamo sempre stati attenti e sensibili alle istanze e alle esigenze del mondo associativo locale – commenta Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -, e sicuramente oggi rinnoviamo un percorso di confronto chiaro e diretto con Confartigianato. Ascoltare i portavoce degli operatori che contribuiscono a far crescere il nostro tessuto economico è, sicuramente, il viatico più efficace per trovare nuovi opportunità per la nostra città”.