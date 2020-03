Il calcio Uisp si adatta all’emergenza Coronavirus, sospesi campionati e attività

GROSSETO – Campionati sospesi fino al 15 marzo anche per il calcio a 11, a 5 e a 7 targato Uisp. E’ lo stesso presidente della sede maremmana Francesco Luzzetti ad ufficializzare la notizia, in una giornata costellata da comunicati tutti simili per gli altri sport e organizzazioni.

“In seguito alle disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri il 4/3/2020 – è il comunicato ufficiale firmato dal presidente regionale Lorenzo Bani – la Giunta Regionale ritiene opportuno e responsabile sospendere tutte le attività sportive, didattiche e formative fino al 15 marzo p.v. in attesa di eventuali altri chiarimenti in merito. Negli impianti sportivi comunali come, ad esempio, piscine e palazzetti dello sport, gestiti da UISP in convenzione con i Comuni, si invitano i gestori a prendere contatti con gli stessi per avere disposizioni in merito (…) Siamo consapevoli delle possibili difficoltà, ma confidiamo nel senso di responsabilità collettivo, proprio di una grande organizzazione dello sport per tutti per superare un momento difficile per il paese intero”.