Coronavirus, scuole chiuse: «Esonero per le rette di mensa e trasporti»

ORBETELLO – “A brevissimo la Giunta comunale approverà l’esonero per le rette relative a mensa e trasporto scolastico, Nido Anatroccolo e Asilo Consani (scuole comunali) relativamente ai giorni di chiusura delle attività medesime. Tutte le scadenze, ivi compresa quella del trasporto, verranno prorogate a fine mese. Seguirà la pubblicazione del testo della delibera con lo schema preciso delle varie riduzioni per il mese di marzo”. A scriverlo, in una nota, il vicesindaco Chiara Piccini.