Coronavirus: primo giorno di scuole chiuse. A Grosseto il primo caso positivo

GROSSETO – Primo giorno di scuole chiuse oggi a Grosseto e in tutta la provincia dopo la decisione del Governo. Ieri il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha firmato il decreto (LINK) che insieme alla chiusura delle scuole e delle università in tutta Italia dispone una serie di misure per contenere la diffusione del virus come lo stop agli eventi pubblici, sia al chiuso che all’aperto, e l’organizzazione di eventi sportivi a porte chiuse e quindi senza pubblico.

E ieri sera, dopo quasi due settimane dal primo caso registrato in Italia lo scorso 21 febbraio (il caso del paziente 1 di Codogno in Lombardia) il virus è comparso anche in provincia di Grosseto. Un paziente, residente nel Comune capoluogo, è stato preso in carico dall’ospedale Misercirodia dove si trova attualmente ricoverato. L’uomo, dovrebbe avere una settantina di anni, è stato trovato positivo al coronavirus.

«La situazione è sotto controllo» ha detto ieri sera il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che stamattina sta partecipando alla cabina di regia convocata proprio per l’emergenza coronavirus in città e in provincia.

Durante la mattina saremo in grado anche di informarvi sulle decisioni prese e via via durante tutta la giornata vi daremo informazioni su quello che sta succedendo nella nostra comunità a partire dagli eventi che saranno rimandanti, ma anche come si stanno organizzando le scuole in questo momento di lezioni sospese sul nostro territorio.