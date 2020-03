Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 3296 contagi, 414 guariti e 148 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

414 guariti (138 in più rispetto a ieri);

148 deceduti (41 in più rispetto a ieri). Di questi 25 in Lombardia, otto in Emilia Romagna, 4 in Veneto, due in Liguria e due in Piemonte. Per quanto riguarda la fascia di età dei deceduti nella giornata di oggi, questi vanno dai 66 ai 94 anni e, nella maggior parte dei casi, si trattava di persone fragili con diverse patologie. I deceduti rappresentano il 3,84% del totale;

3296 contagiati (590 in più rispetto a ieri). Di questi, il 54% si trova in Lombardia (per un totale di 1777, con un incremento di 280 unità nella giornata di oggi), il 20% in Emilia Romagna (per un totale di 658, con un incremento di 142 unità nella giornata di oggi), e l’11% in Veneto (per un totale di 380, con un incremento di 35 unità nella giornata di oggi).

Di questi 3296, 1155 sono in isolamento domiciliare, 1790 sono ricoverati con sintomi e 351 si trovano in terapia intensiva.