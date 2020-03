Coronavirus: ballottaggio a rischio? Ecco cosa sta succedendo. «Decide il Governo»

FOLLONICA – Che effetto ha il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 marzo sul Coronavirus nella città del Golfo? I comizi elettorali con Matteo Salvini, Nicola Zingaretti e le Sardine, o le importanti manifestazioni sportive come la Tirreno-Adriatico, si faranno?

L’agenda degli eventi nella città di Follonica per la prossima settimana è molto fitta e la domanda che i cittadini si fanno in questo momento è: saranno annullati tutti gli eventi e, soprattutto, il 15 marzo ci sarà il ballottaggio?

«La situazione è in continua evoluzione, ma ad oggi è tutto confermato e stiamo lavorando per l’organizzazione in tal senso – spiega il commissario prefettizio Alessandro Tortorella -. Dobbiamo aspettare eventuali indicazioni dal Governo, ma per il momento non è stato annullato niente».

Il commissario spiega inoltre che il decreto ministeriale del 4 marzo non vieta in senso stretto i comizi o le riunioni tra persone, a patto che vengano rispettate le regole indicate, come ad esempio una sanificazione ambientale o il rispetto delle distanze tra le persone.

«Non solo a Follonica, ma anche in altre città italiane sono in programma delle elezioni. Dobbiamo attendere quali saranno le decisioni da Roma a riguardo ed eventualmente prendere le misure adeguate per un corretto svolgimento, che andrà definito nel dettaglio e che sarà compito mio di far rispettare a Follonica».

«È ovvio – continua – che se venisse annullato il ballottaggio, anche le iniziative elettorali si modificherebbe di conseguenza. Per quanto riguarda la Tirreno-Adriatico, invece, anche lì bisogna aspettare la decisione dell’organizzazione centrale. È una gara che attraverserà tre regioni e non è il Comune di Follonica a decidere sul suo svolgimento. Possiamo solo far rispettare le regole di prevenzione».

«Personalmente – aggiunge – do il consiglio di evitare di frequentare luoghi affollati, laddove è possibile, ma senza panico, semplicemente come misura preventiva. Il Comune, già la scorsa settimana, ha istituito un’unità di crisi, che sta lavorando e monitorando continuamente la situazione per i cittadini».