Confesercenti: «Presentate alla Regione le nostre proposte per sostenere le imprese»

GROSSETO – «Sono ore molto impegnative per il nostro Paese ed il mondo del commercio e del turismo, che rappresenta l’ossatura economica e sociale dell’Italia, vive un momento estremamente delicato» ad affermarlo è l’associazione di categoria Confesercenti.

«Siamo convinti che questo sia il momento dell’unità, della condivisione, e dello sforzo comune: le emergenze che hanno interessato l’Italia hanno sempre mostrato una comunità viva, propositiva, e pronta a ripartire ed a riprendere il cammino interrotto. Siamo convinti che sarà così anche stavolta».

«E’ in questa ottica, nella responsabilità di rappresentare decine di migliaia di imprese, centinaia di migliaia di persone, che abbiamo presentato alla Regione le proposte che riteniamo più adeguate alla situazione. Non si tratta di un cahiers de doleances; non è un elenco delle lamentele, ma il nostro contributo alla ripresa del nostro Paese. Siamo operatori economici e siamo cittadini, ed il nostro primo obiettivo è pretendere e garantire equilibrio tra misure di protezione sanitaria e misure di sostegno economico, indispensabili per far ripartire il Paese nel quale viviamo».

Così Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana. Nel concordare Giovanni Caso evidenzia che «i problemi di straordinaria difficoltà che stiamo affrontando pesano nella nostra realtà in modo particolarmente drammatico».