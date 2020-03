Cannara-Grosseto rinviata, Ceri: «Decisione sensata, speriamo di non giocare a porte chiuse»

GROSSETO – Cannara-Grosseto prevista per domenica prossima non si giocherà. Questo quanto è stato comunicato dalla Lega nazionale dilettanti in merito al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, per contenere la diffusione del virus Covid-19 tra atleti, tecnici e dirigenti. La gara prevista per domenica, dunque, è stata rinviata a data da destinarsi.

“Credo sia stata presa una decisione sensata – commenta Simone Ceri, copresidente Us Grosseto 1912 – tutelando i tifosi sia dal punto di vista della salute sia da quello di non privarli del sostegno dato alla propria squadra. Il nostro Grosseto che gioca senza i suoi tifosi sarebbe come la vita senza il sole. Speriamo soltanto che l’opportunità di giocare a porte chiuse non sia mai più presa in considerazione”.