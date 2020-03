Calcio a 5 fermo per altri due turni, riposo forzato per le rose dell’Atlante

GROSSETO – Il blocco alle attività sportive per l’emergenza Coronavirus tocca anche il panorama del calcio a 5. “Con riferimento all’emergenza sanitaria – recita il sito Divisionecalcioa5 – visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, considerate le difficoltà logistico/organizzative manifestate da società, comuni e gestori degli impianti di gara, la Divisione Calcio a 5, nella persona del Presidente Andrea Montemurro, comunica che tutte le attività dei campionati nazionali di calcio a 5 sono sospesi con effetto immediato dalla pubblicazione del presente CU fino a domenica 15 marzo 2020 compreso (…) La Divisione si riserva di adottare diversi ed ulteriori provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente”.

Riposo forzato quindi per altri due turni. In Maremma il provvedimento tocca in particolare modo l’Atlante Grosseto e le sue tre rose: la prima squadra maschile della serie B nazionale, già ferma sabato scorso, quella femminile di serie C regionale e gli Under 19 nazionali.