A Grosseto nasce la cabina di regia per modificare il Piano di Protezione civile

GROSSETO – Nasce la Cabina di regia per modificare il Piano di Protezione civile.

Nell’ambito della revisione di questo strumento, al fine di renderlo più efficace rispetto a ogni emergenza si presenti sul territoriale comunale, è risultato utile creare un coordinamento tra l’organo di indirizzo politico e il vertice amministrativo della struttura per affrontare eventuali problemi: è la Cabina di regia, istituita proprio con questo fine attraverso una delibera di giunta grossetana approvata il 4 marzo.

Ne fanno parte sindaco (che presiede), vicesindaco, assessori, tecnici e il segretario comunale, cui spetta il ruolo di coordinamento operativo.

La novità era stata anticipata dal sindaco nel corso dell’ultima seduta della IV commissione riunita proprio per pianificare i lavori per la revisione del Piano di protezione civile, strumento che – a novembre – in occasione dell’emergenza legata all’Ombrone, mostrò la necessità di essere sottoposto a modifiche soprattutto relativamente all’indicazione dei 6,5 metri come soglia stabilita per procedere all’evacuazione della zona, anche alla luce dei recenti lavori svolti sull’argine.