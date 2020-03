ULTIMORA – Coronavirus: primo caso positivo a Grosseto

GROSSETO – Primo caso positivo a Grosseto. Si tratta di un paziente che è stato ricoverato all’ospedale Misericordia della città. È risultato positivo al coronavirus.

«Il paziente è in ospedale sotto controllo, il quadro clinico è stabile e ha seguito tutte le indicazioni e prescrizioni del caso. È in costruzione il quadro epidemiologico. La situazione è sotto controllo e non deve destare preoccupazione». A parlare è il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

A comunicarlo al sindaco è stato direttamente il direttore Asl Sud Est Toscana Antonio D’Urso. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un paziente di una settantina di anni, residente nel comune di Grosseto.

Appena possibile daremo nuovi aggiornamenti sulla notizia.