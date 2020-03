ULTIMORA – Coronavirus: chiusure scuole e università in tutta Italia. È UFFICIALE

GROSSETO – Scuole e università resteranno chiuse in tutta Italia da domani 5 marzo a domenica 15 marzo. La notizia è stata confermata direttamente dal presidente de consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’istruzione Lucia Azzolina durante una conferenza stampa che è ancora in corso.

La decisione, che era stata già valutata durante il consiglio dei ministri prima delle 12, è arrivata in modo definitivo nel pomeriggio dopo che arrivato il parere positivo del comitato scientifico che si sta occupando dell’emergenza Coronavirus in Italia e che è ha svolto un ruolo di consulenza nei confronti del Governo in questi giorni e in queste ore proprio sulla questione.

L’anticipazione che era stata data dalle agenzie e dai principali giornali italiani era dunque fondata anche rispetto al comportamento e alle indicazioni che già dalla giornata di ieri erano state prese dal governo in sede di consiglio dei ministri.