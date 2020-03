Si riunirà martedì prossimo il consiglio comunale di Scarlino

SCARLINO – Si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino. L’assise è in programma martedì 10 marzo alle ore 9: sono diciotto i punti all’ordine del giorno, tra cui l’istituzione delle consulte e alcune delibere propedeutiche al bilancio di previsione 2020. Il sindaco Francesca Travison ha convocato i consiglieri comunali per discutere la formazione delle consulte per le Politiche del mare, il Turismo, la Cultura e l’Ambiente.

Si parlerà anche del regolamento per l’assegnazione di alloggi dell’Edilizia residenziale pubblica, dell’istituzione della commissione Pari opportunità, delle convenzioni con il Sistema dei musei di Maremma e con la Rete grossetana delle biblioteche, archivi e centri di documentazione, e del regolamento dei musei scarlinesi. Un altro punto all’ordine del giorno è la convenzione con i Comuni di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo per l’utilizzo del canile comprensoriale.

Durante l’assise i consiglieri comunali saranno chiamati a esprimersi sui regolamenti dell’applicazione della tassa sui rifiuti, sulla rateizzazione dei tributi comunali e sulle aliquote e sulle detrazioni Imu per il 2020. Un altro argomento riguarda la razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Scarlino. Infine si passerà a discutere le interrogazioni del gruppo consiliare “Per Scarlino” in merito ai contributi statali sulla progettazione e sulla proposta di collegamento delle zone industriali di Scarlino e Follonica. Al termine della seduta sono previste le comunicazioni del sindaco.