Piano strutturale e operativo, il sindaco: «Il Pd vota no. Decisione contro lo sviluppo del paese»

ORBETELLO – “Grandissima soddisfazione stamani in Consiglio comunale per l’adozione del Piano strutturale e l’avvio del procedimento per il Piano operativo. I due punti sono passati con il voto favorevole della maggioranza Patto per il futuro e il voto contrario del gruppo Pd”. Lo scrive in una nota il sidaco di Orbetello Andrea Casamenti.

“Un’occasione persa da parte del gruppo Pd con un voto incomprensibile che va contro lo sviluppo di questo territorio – prosegue il primo cittadino -. Nel Piano strutturale tante ed importanti risposte che attendevano una soluzione da tantissimo tempo come le Terme dell’Osa, relativamente alle quali l’amministrazione comunale intende attivare il bando, Sipe Nobel, Area Aeronautica di Albinia, Sitoco, area attrezzata Kitesurf a Fonteblanda, eccetera”.

“In particolare per Albinia nell’area dell’Aeronautica è stato previsto zona parcheggi, aree verdi a parco e impianti sportivi. Un’area da utilizzare fondamentale per risolvere molte problematiche ad Albinia – conclude Casamenti -. Per la Sipe-Nobel prevista la riqualificazione dell’area edificata per un massimo di 43 Mila metri quadrati e la realizzazione di un parco attrezzato”.