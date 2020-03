“Mettiamo radici al futuro”: Banca Tema aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”

GROSSETO – Come ogni anno Federcasse, in collaborazione con Confcooperative, la trasmissione radiofonica Caterpillar e Rai Radio2, invita tutte le Bcc a partecipare all’iniziativa M’illumino di meno in occasione della Giornata del risparmio energetico, che si terrà il prossimo 6 marzo.

E l’edizione 2020 è dedicata agli alberi e alle piante che possono aiutarci a invertire il cambiamento climatico. La riforestazione, insieme ad altri interventi necessari, è il nostro miglior alleato nella lotta al riscaldamento globale.

Il Credito cooperativo combatte il cambiamento climatico: le Bcc sono attente alla tutela ambientale, al risparmio energetico e, in generale, all’utilizzo consapevole delle risorse naturali, in coerenza con il dettato statutario, che impegna ogni Bcc a promuovere “la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera”.

Da diversi anni le Bcc promuovono la diffusione delle energie rinnovabili presso i propri soci e clienti e adottano come aziende soluzioni green: nel 2018 hanno consumato 123.405.397 KWh di energia pulita risparmiando 58.480 di CO2.