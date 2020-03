Lavoro: avviso di mobilità per i dipendenti della pubblica amministrazione. Tutte le informazioni

GROSSETO – Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Grosseto rende noto che è stato pubblicato un avviso di procedura di mobilità esterna volontaria per titoli e colloquio per la copertura di un’unità di personale di area B, tempo indeterminato, part time (30 ore settimanali), di cui al Contratto collettivo nazionale del Comparto degli Enti pubblici non economici (oggi Ccnl Funzioni centrali), nonché per la copertura di un’unità di personale area C3, tempo indeterminato, full time (36 ore settimanali) del Ccnl Enti pubblici non economici, personale non dirigente.

Sono ammessi a partecipare quanti sono già lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e sono in possesso di diploma di Scuola Superiore o altro titolo equipollente o superiore.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul sito dell’Ordine degli avvocati di Grosseto di oggi, mercoledì 4 marzo, con le seguenti modalità: a mano presso la sede dell’Ordine degli avvocati di Grosseto – orari martedì –

mercoledì – giovedì – venerdì – mattino 10 – 12, sita presso il Tribunale di Grosseto in piazza Fabbrini. In tal caso, verrà rilasciata al candidato una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione; a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo ordineavvocatigrosseto@pec.ordineavvocatigrosseto.com, indicando nell’oggetto “avviso procedura di mobilità esterna volontaria”. In tal caso, l’invio della domanda assolve l’obbligo della firma purché sia allegata alla domanda copia in formato pdf del documento di identità personale in corso di validità, pena la nullità della domanda e la conseguente esclusione dalla procedura.

Il testo completo dell’avviso è reperibile sul sito www.ordineavvocatigrosseto.it.

Per informazioni telefonare al 0564/25103 o scrivere a info@ordineavvocatigrosseto.it.