L’almanacco del Giunco: il 4 marzo viene emanato lo Statuto Albertino e inventato il microfono

GROSSETO – Mercoledì 4 marzo, san Casimiro, il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 18.05. Accadeva oggi:

1152 – Federico I Barbarossa viene eletto re di Germania.

1351 – Il re di Uthong viene incoronato sovrano del nuovo Regno di Ayutthaya, nell’odierna Thailandia, con il nome regale Ramathibodi I.

1436 – Consacrazione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, per la quale venne eseguito il mottetto isoritmico Nuper Rosarum Flores composto dal compositore franco-fiammingo Guillaume Dufay; all’evento officiò papa Eugenio IV.

1461 – Re Enrico VI d’Inghilterra viene deposto.

1665 – Inizia la Seconda guerra anglo-olandese.

1681 – Carlo II d’Inghilterra assegna una concessione a William Penn per l’area che diverrà in seguito la Pennsylvania.

1789 – A New York si riunisce il primo Congresso degli Stati Uniti e dichiara l’entrata in vigore della Costituzione.

1790 – La Francia viene divisa in 83 dipartimenti, che frammentano le vecchie province, nel tentativo di rimpiazzare le vecchie lealtà basate sulla proprietà della terra da parte della nobiltà.

1791 – Il Vermont viene ammesso come 14esimo stato degli USA.

1848 – Carlo Alberto emana lo Statuto Albertino.

1861

– Gli Stati Confederati d’America adottano la Stars and Bars come loro bandiera;

– Abraham Lincoln viene eletto come 16esimo Presidente degli Stati Uniti, è il primo repubblicano a detenere la carica.

1865 – Gli Stati Confederati d’America approvano ed adottano il design finale della bandiera ufficiale.

1871 – In Valtellina viene fondata la Banca popolare di Sondrio.

1877

– Debutto del balletto Il lago dei cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij;

– Emile Berliner inventa il microfono.

1902 – A Chicago (Illinois), viene fondata la American Automobile Association.

1917 – Jeannette Rankin del Montana diventa la prima donna a far parte della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

1941 – Il Regno Unito lancia l’Operazione Claymore, sulle Isole Lofoten, durante la seconda guerra mondiale.

1947 – Eseguita l’ultima condanna a morte in Italia. I nomi dei condannati erano: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D’Ignoti.

1954 – Il Peter Bent Brigham Hospital di Boston annuncia il primo trapianto riuscito di fegato.

1963 – A Parigi sei persone sono condannate a morte per il tentato assassinio del presidente Charles de Gaulle.

1966 – John Lennon pronuncia la celebre frase: “I Beatles sono più famosi di Gesù”.

1975 – Charlie Chaplin viene nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II del Regno Unito.

1977 – Un terremoto in Romania provoca più di 1.500 vittime.

1979 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la sua prima enciclica, lettera enciclica Redemptor Hominis.

1980 – Robert Mugabe viene eletto primo ministro dello Zimbabwe.

1989 – Time, Inc. e Warner Communications annunciano i piani di fusione della Time Warner.

1991 – L’esercito USA distrugge un bunker iracheno dove sono custodite 7 tonnellate di gas nervino.

1994 – Quattro terroristi vengono condannati per il loro ruolo nell’attentato al World Trade Center del 1993 che provocò sei morti e più di mille feriti.

1995 – Si apre a Copenaghen il Summit mondiale sullo sviluppo sociale.

1997 – Il presidente statunitense Bill Clinton vieta le sovvenzioni federali per qualsiasi ricerca sulla clonazione umana.

1998 – La Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce che le leggi federali che sanzionano le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono valide anche quando entrambe le parti in causa sono dello stesso sesso.

1999 – Il Capitano Richard Ashby dei Marines viene assolto dall’accusa di aver causato la morte di 20 sciatori sul Cermis, recidendo il cavo di una funivia col suo aereo.

2001 – Una bomba esplode negli studi della Bbc a Londra; l’attacco è stato rivendicato dall’Ira.

2012 – Una serie di esplosioni in un deposito d’armi a Brazzaville nella Repubblica democratica del Congo, provoca più di 250 morti.

2018 – In Italia si vota per eleggere 630 deputati e 315 senatori della XVIII legislatura.

Fonte: il.wikipwdia.org