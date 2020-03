GROSSETO – «Apre in centro storico un negozio Carrefour. Un esercizio di vicinato di 300 metri quadrati, un punto caldo e relazionale che potrà essere un motivo di rivitalizzazione all’interno della cinta muraria» lo sottolinea il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che stamani ha fatto un sopralluogo nei locali in cui nascerà il supermercato.

«Il punto vendita sarà localizzato in via Montebello e prevederà nuove assunzioni. 406 fornitori del territorio garantiranno prodotti di qualità legati alla nostra tradizione. Una grande soddisfazione perché segno tangibile della nostra volontà di riportare servizi in centro e restituire spazi vitali alla città. Un risultato importante di un percorso di concertazione su politiche strategiche e condivise tra il gruppo e l’Amministrazione».